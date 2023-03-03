Более 100 снарядов в день: враг обстрелял Никопольщину из тяжелой артиллерии и РСЗО
Враг бил по Никопольщине из тяжелой артиллерии и РСЗО: "прилетело" в Марганецкую и Мировскую громады
Об этом сообщили в telegram-канале главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.
Сообщается, что обошлось без жертв, но есть разрушения.
"Больше всего досталось Марганецкой громаде. Там повреждено социальное учреждение, 17 частных домов, 12 хозяйственных сооружений, авто, газопровод и линия электропередач", - говорится в сообщении.Также отмечается, что спасатели продолжают обследовать пораженные территории и уточнять последствия обстрелов.
- Вечером 3 марта во временно оккупированном Севастополе произошли массовые проблемы с электроэнергией.
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