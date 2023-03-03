Об этом сообщили в telegram-канале главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

Сообщается, что обошлось без жертв, но есть разрушения.

"Больше всего досталось Марганецкой громаде. Там повреждено социальное учреждение, 17 частных домов, 12 хозяйственных сооружений, авто, газопровод и линия электропередач", - говорится в сообщении.

Вечером 3 марта во временно оккупированном Севастополе произошли массовые проблемы с электроэнергией.

3 марта стало известно, что российские захватчики, не сумевшие захватить Запорожскую область, но заявившие об оккупации, решили, что центром области у них будет временно оккупированный Мелитополь .

Также отмечается, что спасатели продолжают обследовать пораженные территории и уточнять последствия обстрелов.