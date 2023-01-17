Более 100 передач для армии на 17,5 миллионов грн, – отчет совместной работы Фонда Slots City с единомышленниками за 2022 год

Таков отчет совместной работы Фонда Slots City с единомышленниками за 2022 год. Кроме передач на фронт, волонтеры помогают с медицинским обеспечением раненым. Всего же за 10 месяцев работы Фонда для армии и гуманитарной помощи переселенцам волонтеры потратили 17 402 568 грн.

"Наш Фонд переориентировал деятельность на помощь армии в первые же дни полномасштабного вторжения", - вспоминает директор Фонда Станислав Андреев. «Первым нашим благотворительным взносом был чек на миллион гривен для фонда «Вернись живым». С тех пор вот уже 10 месяцев наши волонтеры и друзья самоотверженно помогают бойцам в режиме 24/7, передают самое необходимое переселенцам и раненым».

В частности, с марта по декабрь 2022г. на нужды бойцам Вооруженных Сил Украины волонтеры и друзья Фонда Slots City

• 30 автомобилей, в том числе – грузовики, пикапы, бронированная разведывательно-дозорная машина,

• 19 дронов, а также 5 передач запчастей или аккумуляторов к ним,

• 9 тепловизоров,

• 7 генераторов (среди них – и солнечные батареи).

Также волонтеры передавали печи, буржуйки, оборудование (прицелы, дальномеры, глушители, примеры, Starlink), экипировку и боевое снаряжение, обеспечивали бойцов питанием и одеждой, сообщает Фонд на своей странице в Facebook.

Кроме обеспечения армейцев Фонд с единомышленниками передает гуманитарную помощь переселенцам. Также с осени волонтеры Slots City Foundation открыли программу медицинской помощи раненым, которые лечатся в Александровской клинической больнице.

Среди получателей помощи от волонтеров Фонда бойцы ССО Азов, Украинской добровольческой армии, подразделений Морской пехоты, Морского спецназа, Военно-морских сил, Национальной гвардии, Десантно-штурмовых войск, подразделений разведки, ГУР, аэроразведки, школы дронов, нескольких ТРО и других подразделений Вооруженных Сил Украины.