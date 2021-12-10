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Главная Общество Более 100 населенных пунктов в трех областях Украины остались без тока из-за ухудшения погоды

Более 100 населенных пунктов в трех областях Украины остались без тока из-за ухудшения погоды

10 декабря, 2021 пятница
08:53
Общество

В результате дождя и ветра в Украине было обесточено 107 населенных пунктов

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.

По состоянию на утро 10 декабря из-за ветра и дождя ток исчез в 40 населенных пунктах Житомирской области, в 37 – Киевской, в 30 – Черниговской.

В результате сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).

К возобновлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

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