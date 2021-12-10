Более 100 населенных пунктов в трех областях Украины остались без тока из-за ухудшения погоды

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.



По состоянию на утро 10 декабря из-за ветра и дождя ток исчез в 40 населенных пунктах Житомирской области, в 37 – Киевской, в 30 – Черниговской.



В результате сработали системы автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).



К возобновлению электроснабжения привлекли бригады облэнерго.

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