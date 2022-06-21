Более $100 млн. Муратов продал нобелевскую медаль на аукционе: средства передаст украинским детям-беженцам

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Politico.

Представитель аукциона Heritage Auctions, занимавшийся продажей, не назвал личность покупателя, но намекнул, что он иностранец.

Уточняется, что торги прошли во Всемирный день беженцев 20 июня.

Муратов, получивший Нобелевскую премию в октябре 2021 года, являлся одним из основателей российской "Новой газеты" и ее главным редактором. Издание закрыли в марте этого года из-за репрессий кремля против журналистов в связи с вторжением России в Украину.

Муратов решил продать медаль на аукционе, а также пожертвовать денежную премию в размере 500 тыс. долларов на благотворительность для детей-беженцев. Он заявил, что вырученные средства пойдут Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) в помощь детям, покинувшим свои дома в результате войны.

"Это должно стать началом флешмоба, примера для подражания, чтобы люди продавали на аукционе свои ценные вещи для помощи украинцам", - сказал Муратов в видеоролике, выпущенном компанией Heritage Auctions.

Справка: В прошлом году Муратов разделил Нобелевскую премию мира с журналисткой Марией Рессой из Филиппин. Их отметили за борьбу за сохранение свободы слова в собственных странах.

Муратов резко критиковал аннексию Крыма Россией в 2014 году и полномасштабную войну, развязанную в феврале, создавшую самый большой гуманитарный кризис в Европе со времен Второй мировой войны.

Муратов выставил свою Нобелевскую медаль на продажу в Нью-Йоркском аукционном доме Heritage Auctions в день защиты детей, 1 июня. Журналист пообещал передать все средства украинским детям, которые стали беженцами в результате полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля. Аукцион завершился 20 июня.

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