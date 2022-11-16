Более 100 мин нашли в школах: в освобожденных районах Николаевщины обнаруживают схроны со взрывчаткой
СБУ обнаружила в освобожденных районах Николаевщины более 100 мин, которые враг спрятал в школах, тайники со взрывчаткой находили также в больницах
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
В ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Николаевщины Служба безопасности установила расположение мощных схронов с российскими боеприпасами. Среди изъятого – сотни единиц противотанкового вооружения, артиллерийские снаряды и боевые гранаты.
Вражеские тайники со взрывчаткой были обустроены на территории социальных объектов, в том числе больниц и школ захваченных населенных пунктов региона.
В результате масштабной оперативной работы, в недавно освобожденном городе Снигиревка Баштанского района, только за два дня сотрудники СБУ обнаружили:
- более 200 танковых снарядов,
- свыше 100 мин,
- 8 артснарядов и боеприпасов для автоматической пушки,
- 15 выстрелов в противотанковые ракетные комплексы,
- 13 боевых гранат Ф-1,
- 4 единицы автоматического оружия, в том числе пулеметы,
- более 15 тысяч патронов разного калибра.
В СБУ считают, что боевые убежища враг обустроил для создания резерва оккупационных группировок РФ и проведения диверсий на южном направлении.
Изъятые средства поражения переданы для нужд ВСУ. Продолжаются комплексные меры по разоблачению и привлечению к ответственности лиц, причастных к скрытому обустройству вражеских арсеналов.
Оперативные действия проводятся сотрудниками Службы безопасности Николаевской области совместно с подразделениями Вооруженных Сил Украины.
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