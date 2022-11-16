Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

В ходе стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Николаевщины Служба безопасности установила расположение мощных схронов с российскими боеприпасами. Среди изъятого – сотни единиц противотанкового вооружения, артиллерийские снаряды и боевые гранаты.

Вражеские тайники со взрывчаткой были обустроены на территории социальных объектов, в том числе больниц и школ захваченных населенных пунктов региона.

В результате масштабной оперативной работы, в недавно освобожденном городе Снигиревка Баштанского района, только за два дня сотрудники СБУ обнаружили:

более 200 танковых снарядов,

свыше 100 мин,

8 артснарядов и боеприпасов для автоматической пушки,

15 выстрелов в противотанковые ракетные комплексы,

13 боевых гранат Ф-1,

4 единицы автоматического оружия, в том числе пулеметы,

более 15 тысяч патронов разного калибра.

В СБУ считают, что боевые убежища враг обустроил для создания резерва оккупационных группировок РФ и проведения диверсий на южном направлении.

Изъятые средства поражения переданы для нужд ВСУ. Продолжаются комплексные меры по разоблачению и привлечению к ответственности лиц, причастных к скрытому обустройству вражеских арсеналов.

Оперативные действия проводятся сотрудниками Службы безопасности Николаевской области совместно с подразделениями Вооруженных Сил Украины.

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