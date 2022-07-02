Об этом сообщила Госпогранслужба в фейсбуке .

"На Черниговщине пограничники нашли диск с документами воинской части России, которая участвовала в войне против Украины. На носителе находится более сотни гигабайт данных о зенитно-артиллерийском подразделении РФ из-под Москвы: штатно-должностная роспись с биографиями российских военных, техническая документация вооружения и военной техники", - отметили в ГПСУ.

Также диск содержал документы по участию в учениях, боевой готовности, карты и других служащих документации. Некоторые из них имели гриф "Тайно". Теперь украинские стражи порядка также получили фотографии, характеристики, копии паспортов, других документов российских оккупантов.

"Эта информация поможет установить военнослужащих, причастных к вооруженному вторжению в Украину. И все они обязательно будут привлечены к ответственности!" - подчеркнули пограничники.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb