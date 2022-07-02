"Более 100 Гб данных": на Черниговщине пограничники обнаружили диск с документами воинской части оккупантов
На Черниговщине ГПСУ нашла диск с более чем 100 Гб данных оккупантов, что поможет привлечь россиян к ответственности
Об этом сообщила Госпогранслужба в фейсбуке .
"На Черниговщине пограничники нашли диск с документами воинской части России, которая участвовала в войне против Украины. На носителе находится более сотни гигабайт данных о зенитно-артиллерийском подразделении РФ из-под Москвы: штатно-должностная роспись с биографиями российских военных, техническая документация вооружения и военной техники", - отметили в ГПСУ.
Также диск содержал документы по участию в учениях, боевой готовности, карты и других служащих документации. Некоторые из них имели гриф "Тайно". Теперь украинские стражи порядка также получили фотографии, характеристики, копии паспортов, других документов российских оккупантов.
"Эта информация поможет установить военнослужащих, причастных к вооруженному вторжению в Украину. И все они обязательно будут привлечены к ответственности!" - подчеркнули пограничники.
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