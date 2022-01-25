Более 100 бочек токсичных отходов под Киевом: депутату поселкового совета объявили подозрение по трем уголовным статьям

Об этом сообщает пресс-центр Офиса генпрокурора.



Отмечается, что чиновник являлся директором одного из коммунальных предприятий Вышгородского района с 2016 по 2019 годы. Тогда он ввозил производственные отходы на территорию свалки. Затем эти отходы захоранивались в специально созданных котлованах вне полигона на частных земельных участках.



Известно, что он получал деньги за пропуск загруженного отходами транспорта. А поручение о захоронении давал своим подчиненным.



Сообщается, что таким образом он создал опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды на трех участках. Там было закопано более 100 металлических бочек, содержащих опасные вещества, в том числе нефтепродукты и тяжелые металлы I класса токсичности.



Рядом с находкой в воздухе зафиксировали пары сероводорода и аммиака.



Из-за преступной деятельности чиновника произошло загрязнение земель опасными отходами.



Бывшему директору уже сообщено о подозрении.

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