Более 100 бочек токсичных отходов под Киевом: депутату поселкового совета объявили подозрение по трем уголовным статьям
В Киевской области правоохранители обнаружили незаконное захоронение бочек с опасными веществами
Об этом сообщает пресс-центр Офиса генпрокурора.
Отмечается, что чиновник являлся директором одного из коммунальных предприятий Вышгородского района с 2016 по 2019 годы. Тогда он ввозил производственные отходы на территорию свалки. Затем эти отходы захоранивались в специально созданных котлованах вне полигона на частных земельных участках.
Известно, что он получал деньги за пропуск загруженного отходами транспорта. А поручение о захоронении давал своим подчиненным.
Сообщается, что таким образом он создал опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды на трех участках. Там было закопано более 100 металлических бочек, содержащих опасные вещества, в том числе нефтепродукты и тяжелые металлы I класса токсичности.
Рядом с находкой в воздухе зафиксировали пары сероводорода и аммиака.
Из-за преступной деятельности чиновника произошло загрязнение земель опасными отходами.
Бывшему директору уже сообщено о подозрении.
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