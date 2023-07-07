Более 10 тысяч абитуриентов провалили НМТ по математике
Минимальный балл по математике во время Национального мультипредметного теста в 2023 году не смогли получить 10 755 поступающих
Об этом пишет портал Освіта.ua.
Отмечается, что около 4% поступающих не смогли набрать более 3 баллов из 32 возможных за выполнение части тестирования по математике. В то же время высокие результаты (181-200 баллов) получили 8475 участников тестирования.
Украинский язык не сдали только 253 абитуриента, что составляет менее 0,1% из всех участников. Высокие баллы по этому предмету имеют 13 760 абитуриентов.
- 28 июня участники основной сессии национального мультитеста получили результаты. Они доступны в персональном электронном кабинете. Участники допсессии получат свои официальные результаты до 29 июля.
- 1 июля стартовала регистрация электронных кабинетов абитуриентов, через которые в дальнейшем можно будет подать заявления в заведения высшего образования.
- Портал Освіта.ua создал пошаговый алгоритм действий для абитуриента в 2023 году. В нем объяснили процесс поступления в заведения высшего образования от получения результата НМТ в тестовых баллах до заключения договора об обучении с заведением высшего образования.
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