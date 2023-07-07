Об этом пишет портал Освіта.ua.

Отмечается, что около 4% поступающих не смогли набрать более 3 баллов из 32 возможных за выполнение части тестирования по математике. В то же время высокие результаты (181-200 баллов) получили 8475 участников тестирования.

Украинский язык не сдали только 253 абитуриента, что составляет менее 0,1% из всех участников. Высокие баллы по этому предмету имеют 13 760 абитуриентов.