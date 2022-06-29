Более 10 тыс. журналистов получили разрешения работать в зоне боевых действий в Украине, - Мотузяник

Об этом сообщает "Детектор медиа" со ссылкой на спикера Министерства обороны Александра Мотузяника.

По словам Александра Мотузяника, для работы в зоне боевых действий в Украине аккредитовано более 4 тысяч отечественных журналистов и более 6 тысяч иностранных.

"По состоянию на сегодняшний день, от СМИ до управления связей с общественностью Вооруженных сил Украины, которое непосредственно занимается этими вопросами, подано почти 10500 заявок на аккредитацию, - рассказал спикера Министерства обороны. - Из них проверку не прошли только 128 человек, еще 23 человека аккредитации были лишены, но это небольшие показатели по сравнению с общим количеством запросов и учитывая, что в целом было выдано 10088 разрешений на осуществление журналистской деятельности: 4017 – гражданам Украины и 6071 – иностранцам. Это свежие данные по состоянию на 28 июня 2022 года.

На фронте погиб генеральный директор издательства "Блинц-инфо" и шеф-редактор журнала "Бизнес" Владимир Чеповой

Двое репортеров международного агентства Reuters получили ранения в результате обстрелов под Северодонецком, а их водитель погиб

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb