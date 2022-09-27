Об этом Бойченко рассказал на брифинге в Media Center Ukraine.

"Если говорить о количестве людей - сколько там может попасть в ряды так называемого войска Российской Федерации или так называемой "ДНР", то это более 10 тыс. мужчин, которые сегодня находятся в опасности", - сказал Бойченко.

Мэр Мариуполя также отметил, что с каждым днем из города уезжает все меньше жителей, а сделать это становится все сложнее.

"Мы видим по статистике, что, если неделю назад выезжало в Украину (на подконтрольную территорию - ред.) где-то 80 - 120 человек в сутки, то за минувшие сутки из Мариуполя выехали 8 человек. То есть это свидетельствует о том, что Мариуполь закрывают", - сказал Бойченко.

Мэр Мариуполя подчеркнул, что оставаться в городе опасно, потому что оккупанты будут использовать горожан как пушечное мясо, а единственная возможность избежать мобилизации - уезжать из города.

"Они направят этих людей к мобилизации, а затем на фронт, и будут использовать их как мясо. К сожалению, это так уж происходит", - сказал Бойченко.

Ранее Институт изучения войны заявил , что Россия может начать принудительную мобилизацию пленных украинских военных.

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