Об этом сообщает в телеграмме Мариупольский городской совет .

"Более 10 тысяч мариупольцев находятся в "тюрьмах" так называемой "ДНР". Мирные, гражданские жители были задержаны оккупантами и направлены в места лишения свободы", - говорится в сообщении.



В "ДНР" четыре тюрьмы расположены в Донецком СИЗО, Макеевке и еще две в Еленовке. В этих концлагерях людей держат в бесчеловечных условиях – 10 человек на 2-3 метровую камеру. Пленным почти не дают есть и пить. Также в пресс-службе пишут, что мариупольцев не водят на улицу, у них отсутствует медпомощь, несмотря на постоянные пытки и психологическое давление.

"Призываю Международный Красный Крест и ООН обратить внимание на незаконное содержание гражданских жителей города. Применить все возможные инструменты для получения списков заключенных. Добиться, чтобы они получили достойные условия пребывания. Но совместно работать над освобождением каждого мариупольца", - подчеркнул Вадим Бойченко.

В Мариуполе обнаружили еще одну братскую могилу, где с конца февраля было похоронено более 100 мариупольцев.

27 июня советник мэра города Петр Андрющенко сообщил , что во время обследования зданий в Левобережном районе Мариуполя под завалами дома обнаружили более 100 тел людей, погибших в результате бомбардировок.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb