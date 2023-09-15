Более 10 танков Abrams в ближайшие дни поступят в Украину, - Данилов

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает. По его словам, экипажи, которые будут управлять боевыми машинами, уже проходят обучение.

Более 10 танков Abrams, которые обещали для ВСУ Соединенные Штаты, вскоре прибудут в Украину.

"Что касается поставки Abrams, - тяжелейших танков в мире, которые весят 80 тонн, то они в ближайшее время поступят в нашу страну. Наши стратегические партнеры - США - в этом случае нас не подводят. В ближайшее время эти танки будут защищать нашу страну", - заявил Данилов.

Отмечается, что танков будет больше, чем сообщалось ранее. Украинские военные уже учатся ими руководить.

"Их будет более десяти. И на сегодняшний день соответствующее количество учебных экипажей приобретает навыки владения этим современным оружием", - отметил секретарь СНБО.