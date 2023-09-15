Более 10 танков Abrams в ближайшие дни поступят в Украину, - Данилов
Соединенные Штаты планируют в ближайшее время передать Украине более десяти танков Abrams. Экипажи, которые будут управлять боевыми машинами, уже проходят обучение
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, сообщает. По его словам, экипажи, которые будут управлять боевыми машинами, уже проходят обучение.
Более 10 танков Abrams, которые обещали для ВСУ Соединенные Штаты, вскоре прибудут в Украину.
"Что касается поставки Abrams, - тяжелейших танков в мире, которые весят 80 тонн, то они в ближайшее время поступят в нашу страну. Наши стратегические партнеры - США - в этом случае нас не подводят. В ближайшее время эти танки будут защищать нашу страну", - заявил Данилов.
Отмечается, что танков будет больше, чем сообщалось ранее. Украинские военные уже учатся ими руководить.
"Их будет более десяти. И на сегодняшний день соответствующее количество учебных экипажей приобретает навыки владения этим современным оружием", - отметил секретарь СНБО.
- Соединенные Штаты Америки начали обучение украинцев на танках Abrams в мае в Германии. Для этого из США прибыли танки М1 Abrams, предназначенные сугубо для тренировок, а не для отправки в Украину.
- Тогда же в мае министр обороны США Ллойд Остин сообщал , что Соединенные Штаты передадут Украине танки Abrams в начале осени 2023 года. "Абрамсы", предусмотренные для Украины (31 танк), в течение нескольких месяцев проходили ремонт и подготовку. В эти выходные упомянутые танки официально одобрили для передачи.
- Первую партию танков Abrams, которые США предоставляют Украине, одобрили для отправки. Танки должны прибыть в Украину в начале осени
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