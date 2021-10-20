Более 10 стран угрожают выйти из ФИФА в случае проведения ЧМ по футболу каждые 2 года, - AP

Об этом сообщает AP .

По информации источника, по меньшей мере 12 национальных футбольных ассоциаций сообщили УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) о намерении известить ФИФА (Международная федерация футбольных ассоциаций) о желании выйти из ее состава из-за планов проведения чемпионата мира раз в два года.

При этом, ассоциации, которые решились на такой шаг, рассчитывают, что выход из ФИФА не повлияет на участие их клубов и национальных сборных в турнирах под эгидой УЕФА.

Ранее ФИФА сообщила национальные ассоциации о планах проводить чемпионат мира каждые два года, начиная с 2026 года.

С 1930 года ЧМ проходит каждые четыре года, за исключением 1942 и 1946 годов, когда турнир не состоялся из-за Второй мировой войны.

Два следующих чемпионата мира пройдут в Катаре в 2022 году и в Канаде, Мексике и США в 2026 году.