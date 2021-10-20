Более 10 стран угрожают выйти из ФИФА в случае проведения ЧМ по футболу каждые 2 года, - AP
По меньшей мере 12 футбольных ассоциаций из Европы предупредили УЕФА, что выйдут из ФИФА, если организация окончательно решит проводить чемпионат мира каждые два года
Об этом сообщает AP .
По информации источника, по меньшей мере 12 национальных футбольных ассоциаций сообщили УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) о намерении известить ФИФА (Международная федерация футбольных ассоциаций) о желании выйти из ее состава из-за планов проведения чемпионата мира раз в два года.
При этом, ассоциации, которые решились на такой шаг, рассчитывают, что выход из ФИФА не повлияет на участие их клубов и национальных сборных в турнирах под эгидой УЕФА.
Ранее ФИФА сообщила национальные ассоциации о планах проводить чемпионат мира каждые два года, начиная с 2026 года.
С 1930 года ЧМ проходит каждые четыре года, за исключением 1942 и 1946 годов, когда турнир не состоялся из-за Второй мировой войны.
Два следующих чемпионата мира пройдут в Катаре в 2022 году и в Канаде, Мексике и США в 2026 году.
- Напомним, 20 октября президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что чемпионат мира по футболу должен происходить каждые два года .
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