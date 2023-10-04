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Аналитика

Более 10 разных бригад задействовано в районе Новопрокоповки. ВСУ серьезно настроены на прорыв фронта. Колонка Сергея Згурца

Сергей Згурец
4 октября, 2023 среда
20:32
Статьи Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт

О серьезной настроенности ВСУ на прорыв фронта в районе Новопрокоповки свидетельствует, что сейчас здесь задействовано более 10 различных бригад. Среди них артбригады, десантные, механизированные и пехотные

Ситуация на фронте

Сейчас главное внимание приковано к южному фронту, где с 4 июня продолжается наше контрнаступление. Уже 4 месяца новосформированные бригады и бригады с опытом продолжают прогрызать через российскую оборону, в том числе на Токмакском направлении. И именно сейчас происходят важнейшие тактические боевые действия вокруг Новопрокоповки и Вербового.

Со стороны противника размещена достаточно значительная группировка. Если брать расстояние от Копанов до Новофедоровки, то около 20 вражеских частей уровня "бригада" или "полк". Наше продвижение происходит в чрезвычайно сложных условиях, с преодолением минных полей и уничтожением в этих условиях живой силы и техники врага. Поскольку потери в РФ очень велики, они ищут новые ресурсы для перебрасывания именно на этот участок фронта.

Новопрокоповка и Вербовое

Военный ТрО, аэроразведчик Александр Солоньков рассказал, что каждый день продолжается соответствующая работа, которая продолжается на этом направлении довольно долгое время.

"Россияне поняли, что это основной плацдарм. Это то направление, на которое им приходится бросать много дополнительных сил. Оккупанты пытаются не разрешить дальнейшее продвижение ВСУ, пытаются отбивать утраченные позиции. Сейчас идет перемалывание резервов РФ", - отметил Солоньков.

Он представил подробное описание одной из фортификаций между Новопрокоповкой и Роботиным и рассказал каким образом построены линии обороны.

"Очень сложно обороняться, когда все на ладони, поэтому строятся перекрытия, которые помогают скрыть количество личного состава, частично скрыть продвижение. Есть снимки укреплений, которые дальше по глубине расположены, в которых есть возможность вести круговую оборону. Чем дальше происходит продвижение, тем больше шансов найти какие-либо более капитально построенные и укрепленные опорные пункты. Это достаточно типично, таких укрепленных пунктов достаточно", - отметил военный.

Производство систем противодействия враждебным беспилотникам

Враг пытается активно использовать FPV дроны, и для них требуется активное противодействие. Украинскую компанию "Инфозащита" выбрали для выполнения опытно-конструкторских работ.

Директор этой компании Ярослав Калинин рассказал, что определенные боевые результаты перенесли с сентября на ориентировочно 20 числа октября.

"Мы говорим о трех больших шагах. Первое, применение комплекса производства немецкой компании с пилотируемой платформы типа вертолет, что было в 2019 г. В этом году зимой мы делали применение комплекса уже нашей разработки, который показал, что мы двигаемся по правильному пути. Сейчас мы переходим к тому, что этот комплекс будет запущен на беспилотной основе, то есть это три больших постепенных шага, которые приближают нас к получению боевого представленного образца, который существенно изменит спектр задач для радиоэлектронной разведки", - подытожил Калинин.

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