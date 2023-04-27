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Более 10 млн: в течение года Toyota произвела и продала рекордное количество автомобилей

27 апреля, 2023 четверг
18:54
Экономика Toyota

Компания продемонстрировала рекордные показатели реализации авто даже после того, как полностью покинула рынок России

Это следует из отчетности компании за прошлый финансовый год, завершившийся 31 марта.

Всего Toyota произвела более 9 млн  автомобилей, что является рекордным результатом для корпорации. Продажи автомашин за отчетный период составили 10,6 млн, из которых 8,5 млн были реализованы за пределами Японии, что также является рекордом.

Как свидетельствует отчетность, крупнейшим рынком для Toyota в завершившемся финансовом году является Азия, где было продано 3,3 млн автомобилей. Среди азиатских стран крупнейшим покупателем автомобилей японской компании остается Китай – 1,9 миллиона.

Второй по величине рынок – Северная Америка, там продано 2,4 млн, из них 2 млн в США. На третьем месте – рынок самой Японии (1,4 млн автомобилей).

Зато компания прекратила продажи авто (на 97%) в РФ, что фактически не отразилось на показателях работы.

  • Напомним, в марте 2022 года Toyota приостановила производство и импорт автомобилей на территорию РФ, а в сентябре окончательно закрыла завод в России.

Япония
санкции против России
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