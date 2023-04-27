Это следует из отчетности компании за прошлый финансовый год, завершившийся 31 марта.

Всего Toyota произвела более 9 млн автомобилей, что является рекордным результатом для корпорации. Продажи автомашин за отчетный период составили 10,6 млн, из которых 8,5 млн были реализованы за пределами Японии, что также является рекордом.

Как свидетельствует отчетность, крупнейшим рынком для Toyota в завершившемся финансовом году является Азия, где было продано 3,3 млн автомобилей. Среди азиатских стран крупнейшим покупателем автомобилей японской компании остается Китай – 1,9 миллиона.

Второй по величине рынок – Северная Америка, там продано 2,4 млн, из них 2 млн в США. На третьем месте – рынок самой Японии (1,4 млн автомобилей).

Зато компания прекратила продажи авто (на 97%) в РФ, что фактически не отразилось на показателях работы.