Более 10 млн украинцев сгенерировали в "Дия" COVID-сертификаты о вакцинации, – Минздрав

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.



"Мы с уверенностью можем говорить, что это один из самых успешных цифровых проектов, который мы реализовали совместно с Министерством цифровой трансформации Украины и Национальной службой здоровья Украины в 2021 году", - говорится в сообщении.



В частности, 9,6 млн украинцев имеют "зеленые" сертификаты о вакцинации двумя дозами против COVID-19, а 483 тыс. человек – "желтые" сертификаты об одной дозе прививки.



Кроме того, около 300 тыс. человек сгенерировали цифровые справки о выздоровлении от коронавируса, и еще 14 тыс. украинцев пока имеют электронный документ об отрицательном результате ПЦР-теста.

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