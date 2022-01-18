Более 10 млн украинцев сгенерировали в "Дия" COVID-сертификаты о вакцинации, – Минздрав
Более 10 млн граждан Украины сгенерировали цифровые COVID-сертификаты в приложении "Дия"
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
"Мы с уверенностью можем говорить, что это один из самых успешных цифровых проектов, который мы реализовали совместно с Министерством цифровой трансформации Украины и Национальной службой здоровья Украины в 2021 году", - говорится в сообщении.
В частности, 9,6 млн украинцев имеют "зеленые" сертификаты о вакцинации двумя дозами против COVID-19, а 483 тыс. человек – "желтые" сертификаты об одной дозе прививки.
Кроме того, около 300 тыс. человек сгенерировали цифровые справки о выздоровлении от коронавируса, и еще 14 тыс. украинцев пока имеют электронный документ об отрицательном результате ПЦР-теста.
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