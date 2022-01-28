Более 10 млн новых пользователей за год: "Дия" попала в список самых популярных приложений в Украине

Об этом сообщил глава Минцифры Михаил Федоров в Telegram.



""Дия" почти догнала Facebook Messenger в рейтинге самых популярных приложений в Украине. Если в цифрах, то это 73,9% и 74,4%. Таковы данные исследования Kantar CMeter", - написал он.



Глава Минцифры добавил, что приложение "Дия" насчитывает 13,8 млн пользователей. Так, за год это число выросло на 10 млн - в январе прошлого года их было 3,5 млн.



Федоров анонсировал Diia Summit 9 февраля, на котором Минцифры представит часть услуг, которые появятся в приложении в этом году.

Напомним, в ближайшее время украинское правительственное приложение "Дия" дополнят функцией "еЗащита", где украинцы смогут узнать, в каких государственных реестрах содержатся их конфиденциальные данные.