Более 10 китайских военных самолетов пересекли Тайваньский пролив и вошли в зону противовоздушной обороны острова
Одиннадцать китайских военных самолетов вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня, вместе с этим они вошли в зону противовоздушной обороны острова
Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что 11 китайских военных самолетов пересекли среднюю линию в Тайваньском проливе. Линия является неофициальным буфером для предотвращения непреднамеренных военных столкновений между Тайванем и Китаем.
Известно, что китайские самолеты пересекли среднюю линию Тайваньского пролива после того, как страна объявила о завершении масштабных военных учений вокруг Тайваня. Учения начались на прошлой неделе после визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Аналитики говорят, что ежедневные перелеты свидетельствуют о намерении Китая усилить давление на Тайвань, сделав подобные рейсы рутинными.
- 2 августа спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". Китай начал военные учения вокруг острова.
- 5 августа КНР сообщила о сворачивании сотрудничества с США из-за визита на Тайвань Нэнси Пелоси.
- 6 августа СМИ сообщили, что в минобороны Китая уже неделю игнорируют общение с Пентагоном на фоне обострения отношений между Пекином и Вашингтоном через Тайвань.
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