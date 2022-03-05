Более 10 000 человек, 269 танков, 39 самолетов: Генштаб ВСУ назвал потери оккупантов за время масштабной войны
С 24 февраля на 5 марта ориентировочные боевые потери России в войне с Украиной составили более 10 000 военнослужащих, 269 танков, 945 боевых бронированных машин, 105 артиллерийских систем и 50 ракетных систем залпового огня
Об этом сообщает в Facebook Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.
Кроме того, захватчики потеряли 19 единиц средств противовоздушной обороны, 39 самолетов, 40 вертолетов, 409 единиц автомобильной техники, 2 легких скоростных катера, 60 цистерн с горюче-смазочными материалами и 3 беспилотных летательных аппарата оперативно-тактического.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе ВСУ.
В то же время министр обороны Украины Алексей Резников сообщил о росте среди оккупантов тенденции сдаваться в плен, в том числе целыми подразделениями.
"Потери основного состава врага растут. Говорить о мотивированности - излишне. Ее не было и не имеет. Моральное и боевое состояние оккупантских войск - ниже нулевого. Военные ресурсы врага в Украине заканчиваются, дальше будет логистический коллапс. Понимая это, тенденция сдачи врага в плен" растет.И не единичных солдат, а целыми взводами.Они уже понимают, что тела тысяч их товарищей по "учениям", которые на экзамене получили 200 баллов, остались в чужой земле.Москва ведь не признает их смертей, для Путина они пушечное ясо, расходный материал в попытке достичь своей имперской мечты. Многие уже поняли - их предали. Поэтому, повторю, единственный способ для оккупанта уберечь свою жизнь - сдаться в плен", - подчеркнул Резников.
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