Об этом в Оттаве заявила министр обороны Канады Анита Ананд, сообщает Укринформ.

"Канада продолжает оказывать Украине всеобъемлющую военную помощь, необходимую ей для защиты своей территории и народа от российской агрессии. Канада научила 35 тыс. украинских защитников в рамках операции UNIFIER, мы передали военную помощь более чем на 1 млрд долл., и наши канадские военнослужащие перевезли более 7 млн фунтов (3500 тонн – ред.) военной помощи, назначенной Украине”, - сказала Ананд.

Она подчеркнула: "Украина победит, и Канада будет с ней до конца".

Канада транспортирует военную помощь со своей базы в Шотландии, где базируются три канадских грузовых самолета и около 60 военнослужащих. Оттуда канадские ВВС транспортируют военную помощь Украине, предоставленную не только Канадой, но и другими союзниками по НАТО.

В общей сложности с начала прошлого года Канада выделила Украине уже около 5 млрд дол. всевозможной гуманитарной, финансовой и военной помощи.