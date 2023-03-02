Более 1 млрд долларов: в Канаде сообщили об объемах военной помощи Украине
С начала российской агрессии против Украины Канада направила более 3500 тонн военной помощи, предоставила более 1 млрд долларов и обучила 35 тыс. военных
Об этом в Оттаве заявила министр обороны Канады Анита Ананд, сообщает Укринформ.
"Канада продолжает оказывать Украине всеобъемлющую военную помощь, необходимую ей для защиты своей территории и народа от российской агрессии. Канада научила 35 тыс. украинских защитников в рамках операции UNIFIER, мы передали военную помощь более чем на 1 млрд долл., и наши канадские военнослужащие перевезли более 7 млн фунтов (3500 тонн – ред.) военной помощи, назначенной Украине”, - сказала Ананд.
Она подчеркнула: "Украина победит, и Канада будет с ней до конца".
Канада транспортирует военную помощь со своей базы в Шотландии, где базируются три канадских грузовых самолета и около 60 военнослужащих. Оттуда канадские ВВС транспортируют военную помощь Украине, предоставленную не только Канадой, но и другими союзниками по НАТО.
В общей сложности с начала прошлого года Канада выделила Украине уже около 5 млрд дол. всевозможной гуманитарной, финансовой и военной помощи.
- Напомним, 24 февраля Канада сообщила , что передаст Украине еще 4 танка Leopard 2 (удвоит их предварительно анонсированное количество) и вводит дополнительные санкции против РФ.
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