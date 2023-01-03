Более 1 млн просмотров за несколько часов: историк Тимоти Снайдер выложил фото воина ВСУ в окопе за чтением его книги
Известный историк Тимоти Снайдер распространил фото украинского воина, который в окопе читает его книгу – сообщение через несколько часов набрало более 1 млн просмотров
Сообщение размещено на странице Тимоти Снайдера в твиттере.
"Высшая честь для автора – читатель", - написал исследователь на украинском языке.
Через 10 часов твит набрал уже 1,2 млн просмотров.
- Напомним, в начале ноября профессор истории Йельского университета, американский историк Тимоти Снайдер присоединился к команде послов фандрейзинговой платформы United24. Снайдер собирает средства на систему противодействия враждебным БПЛА, которым Россия постоянно атакует объекты критической инфраструктуры в Украине.
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