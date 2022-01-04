Более 1 млн человек в сутки: США установили мировой рекорд по количеству больных COVID-19

Об этом сообщает The Guardian.



"По данным Университета Джона Хопкинса, в общей сложности 1,06 млн человек в США получили положительный результат на вирус, и эта цифра в основном обусловлена ​​штаммом "Омикрон", - говорится в сообщении.



Как передает издание, четыре дня назад США установили рекорд из 590 тыс. заболевших в день, 3 января эта цифра увеличилась вдвое. Общая цифра удвоилась также по сравнению с прошлой неделей.



В издании отмечают, что цифра может быть занижена, и на это есть несколько причин. В праздничные дни могли быть задержки с отчетом, а также определенное количество тестов, которые американцы проходят дома.



"Многие американцы полагаются на тесты, которые они проходят дома, результаты которых не сообщаются официальным государственным органам, поэтому некоторые считают, что новый рекорд значительно занижен", - говорится в сообщении.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb