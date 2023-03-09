Более 1 млн беженцев из Украины нашли работу в ЕС

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Шинас во время пресс-конференции в Брюсселе, посвященной первому году имплементации Директивы о временной защите для Украины, пишет Укринформ.

"Временный статус защиты также предоставляет прямой и безусловный доступ к рынку труда, в отличие от традиционного статуса просителей убежища. Учитывая это, люди могут сразу начать работать. Сейчас 1,1 млн перемещенных лиц из Украины трудоустроены в ЕС", - сказал он.

По словам Шинаса, всего на территории Евросоюза в настоящее время находятся более 4 млн вынужденных переселенцев из Украины, пятую часть которых составляют дети.

В этом контексте вице-президент Еврокомиссии указал на вызов, связанный со школьным обучением детей-переселенцев из Украины. По его словам, из около 1,3 млн украинских детей только половина учится в школах стран-пребывания. В то же время, Шинас отметил, что значительная часть этих детей могут учиться дистанционно в украинских школах.

Напомним, в прошлом году в Евросоюз прибыло около 16 млн украинцев, из которых 11 млн потом вернулись в Украину, еще 1 млн человек уехали дальше в другие страны, а около 4 млн вынужденных переселенцев остались на территории ЕС.

Впервые в истории ЕС активировал так называемую Директиву временной защиты, которая предоставила беженцам из Украины право на проживание и социальную защиту на территории стран ЕС. В настоящее время она действует до марта 2024 года.