Более 1 млн беженцев из Украины нашли работу в ЕС
Около 1,1 млн. вынужденных переселенцев из Украины в течение года смогли найти работу в странах Европейского Союза
Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Шинас во время пресс-конференции в Брюсселе, посвященной первому году имплементации Директивы о временной защите для Украины, пишет Укринформ.
"Временный статус защиты также предоставляет прямой и безусловный доступ к рынку труда, в отличие от традиционного статуса просителей убежища. Учитывая это, люди могут сразу начать работать. Сейчас 1,1 млн перемещенных лиц из Украины трудоустроены в ЕС", - сказал он.
По словам Шинаса, всего на территории Евросоюза в настоящее время находятся более 4 млн вынужденных переселенцев из Украины, пятую часть которых составляют дети.
В этом контексте вице-президент Еврокомиссии указал на вызов, связанный со школьным обучением детей-переселенцев из Украины. По его словам, из около 1,3 млн украинских детей только половина учится в школах стран-пребывания. В то же время, Шинас отметил, что значительная часть этих детей могут учиться дистанционно в украинских школах.
Напомним, в прошлом году в Евросоюз прибыло около 16 млн украинцев, из которых 11 млн потом вернулись в Украину, еще 1 млн человек уехали дальше в другие страны, а около 4 млн вынужденных переселенцев остались на территории ЕС.
Впервые в истории ЕС активировал так называемую Директиву временной защиты, которая предоставила беженцам из Украины право на проживание и социальную защиту на территории стран ЕС. В настоящее время она действует до марта 2024 года.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.18
Покупка 38.18Продажа 39.03
-
EUR
Покупка 40.03Продажа 40.99
- Актуальное
- Важное