Более 1 298 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной агрессии россиян
После 24 февраля в результате вражеских атак на Украину погибли 443 ребенка, еще 855 получили ранения
Об этом информировал Офис генерального прокурора в телеграме.
Как сообщает государственный портал розыска детей "Дети войны", по состоянию на 8 декабря 2022 года 855 детей ранены, 330 – пропали, 13 112 – депортированы, 8 042 – найдены.
Всего с начала полномасштабного вторжения 1 298 детей пострадали от действий оккупантов.
"Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - отмечает пресс-служба.
Больше всего детей пострадало в Донецкой области - 426, Харьковской - 267, Киевской - 117, Запорожской - 78, Николаевской - 77, Херсонской - 70, Черниговской - 68, Луганской - 65, Днепропетровской - 33.
В частности, 6 декабря во время российского ракетного обстрела с. Куприяновка Запорожской области ранения получила 15-летняя девочка, также получил ранение 4-летний мальчик во время атаки оккупантов на с.Бахмут, Донетчина, 3 декабря.
- В конце ноября МВД сообщало, что с начала полномасштабной войны с РФ Нацполиция нашла почти 30 тысяч человек, считавшихся пропавшими без вести.
- 5 декабря стало известно, что из-за полномасштабной российской вооруженной агрессии в Украине 15 тысяч человек считаются пропавшими без вести.
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