Болдвин дал первое интервью после гибели украинского оператора Гатчинс
Американский актер Алек Болдвин заявил, что был дружен с украинским оператором Галиной Гатчинс, которую он случайно застрелил во время съемок фильма "Ржавчина"
Об этом сообщает TMZ .
По словам Алека Болдвина, у него с погибшей были дружеские отношения, а после начала съемок они с Галиной Гатчинс и режиссером Джоэлем Соузой вместе ужинали.
"Мы с ней дружили. В день, когда я приехал в Санта-Фе и начал сниматься, я пригласил ее и Джоэля на ужин. У нас был очень, очень слаженный ансамбль, мы вместе снимали фильм, и здесь произошло это ужасное событие", – сказал Болдвин.
Он добавил, что полиция запретила ему обсуждать с журналистами ход следствия. Прокуроры пока не предъявили никому обвинений, но не исключают этого в будущем.
Болдвин отметил, что подобные события на съемочной площадке крайне редки - "одно на триллион". Вместе с тем, он выступил за то, чтобы в будущем ограничить применение на съемках настоящего, а не бутафорского оружия.
Тем временем адвокаты оружейницы Ханны Гутьеррес-Рид, отвечавшей за сохранение оружия на съемках, на прошлой неделе распространили его заявление, в котором говорилось, что она не знает, откуда взялись боевые патроны. По ее словам, она никогда не видела, чтобы из этого оружия стреляли боевыми патронами и не позволила бы это делать. По ее мнению, продюсеры решили на чем-то сэкономить, и это сказалось на технике безопасности.
Алек Болдвин также является одним из продюсеров фильма "Ржавчина". Он сказал, что искренне сомневается, что картину снимут.
Галина Гатчинс, 42-летняя оператор украинского происхождения, погибла во время съемок вестерна "Ржавчина" в штате Нью-Мексико 22 октября. Алек Болдвин направил на нее реквизитный револьвер и выстрелил в упор, не зная, что он заряжен боевыми патронами. Еще один шар попал в плечо режиссеру фильма Джоэлю Соузи.Напомним, 22 октября Алек Болдвин во время съемок фильма застрелил оператора Галину Гатчинс .
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Позже Болдвин выразил свои соболезнования по поводу гибели украинки, скончавшейся от его выстрела на съемках вестерна "Иржа".
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