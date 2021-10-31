Болдвин дал первое интервью после гибели украинского оператора Гатчинс

Об этом сообщает TMZ .

По словам Алека Болдвина, у него с погибшей были дружеские отношения, а после начала съемок они с Галиной Гатчинс и режиссером Джоэлем Соузой вместе ужинали.

"Мы с ней дружили. В день, когда я приехал в Санта-Фе и начал сниматься, я пригласил ее и Джоэля на ужин. У нас был очень, очень слаженный ансамбль, мы вместе снимали фильм, и здесь произошло это ужасное событие", – сказал Болдвин.

Он добавил, что полиция запретила ему обсуждать с журналистами ход следствия. Прокуроры пока не предъявили никому обвинений, но не исключают этого в будущем.

Болдвин отметил, что подобные события на съемочной площадке крайне редки - "одно на триллион". Вместе с тем, он выступил за то, чтобы в будущем ограничить применение на съемках настоящего, а не бутафорского оружия.

Тем временем адвокаты оружейницы Ханны Гутьеррес-Рид, отвечавшей за сохранение оружия на съемках, на прошлой неделе распространили его заявление, в котором говорилось, что она не знает, откуда взялись боевые патроны. По ее словам, она никогда не видела, чтобы из этого оружия стреляли боевыми патронами и не позволила бы это делать. По ее мнению, продюсеры решили на чем-то сэкономить, и это сказалось на технике безопасности.

Алек Болдвин также является одним из продюсеров фильма "Ржавчина". Он сказал, что искренне сомневается, что картину снимут.

Галина Гатчинс, 42-летняя оператор украинского происхождения, погибла во время съемок вестерна "Ржавчина" в штате Нью-Мексико 22 октября. Алек Болдвин направил на нее реквизитный револьвер и выстрелил в упор, не зная, что он заряжен боевыми патронами. Еще один шар попал в плечо режиссеру фильма Джоэлю Соузи.

Позже Болдвин выразил свои соболезнования по поводу гибели украинки, скончавшейся от его выстрела на съемках вестерна "Иржа".

Напомним, 22 октября Алек Болдвин во время съемок фильма застрелил оператора Галину Гатчинс

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