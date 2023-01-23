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OPINION

Боль моя Беларусь-сия

Александр Вильчинский
23 января, 2023 понедельник
18:07
Мнение

Неужели Лукашенко почти за тридцать лет у власти вытоптал политическое поле уже как хотел?

Ну, с москалями, вроде бы все давно ясно – имперский синдром и прочее, наследует Золотой Орды плюс рабская психология дома и агрессия наружу, а вот что с белорусами не так ли? Вроде бы привыкли их считать друзьями, то есть друзьями-приятелями? Или тех друзей в Беларуси уже не осталось, а одни русифицированные совки? Или не было их там никогда, и мы просто выдавали желаемое за действительное? После 24 февраля, когда российские войска ворвались к нам еще и через Беларусь, то вопросов стало еще больше, и больно: "Почему они такие?" – грызет сейчас, наверное, не меня одного.

Или тех друзей в Беларуси уже не осталось, а одни русифицированные совки? Или не было их там никогда, и мы просто выдавали желаемое за действительное? После 24 февраля, когда российские войска ворвались к нам еще и через Беларусь, то вопросов стало еще больше, и больно: "Почему они такие?" – грызет сейчас, наверное, не меня одного

А что мы вообще знаем, что я знаю об этой стране и этом народе? Если с самого начала, то, помню, был у нас большой фотоальбом из Беловежской пущи, которую моя мама, учительница химии и биологии, из той пущи, из экскурсии, и привезла. Я тогда еще едва умел читать, но удивленно разбирал подписи под фотографиями с прекрасными лесными пейзажами, зубрами и оленями, на белорусском, и, как ни странно, почти все понимал. Где-то тогда я впервые и узнал, что есть на свете белорусы и Беларусь или, как тогда говорили, Белоруссия. Но когда впервые и в последний раз еще студентом сам попал в Брестскую область, кстати, недалеко от той же пущи, то белорусской там так и не услышал. Мой студенческий товарищ Володя Тур подбросил идею ехать с ним на свадьбу к его двоюродной сестре, и уговаривать меня долго не пришлось. Так вот, сельские там говорили на украинском, а городские – на русском. А еще мы тогда достали пинков от местных ребят, потому что, оказалось, там у них такой обычай – давать на орехи всем не тамошним.

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Как ни парадоксально, но впервые я услышал белорусскую в Москве весной 1989-го на последнем съезде молодых писателей эссесер от молодого белорусского поэта Анатолия Сиса, где мы с ним и познакомились. Где-то незадолго до этого он основал в Минске общество молодых литераторов "Тутейши". А еще, помню, мы бродили по московскому парку им. Горького в компании еще нескольких в то время молодых украинских поэтов: двух моих друзей-бубабистов и будущего президента ассоциации "Новая литература", ища место, где можно распить бутылку коньяка. Места мы, кажется, так и не нашли, в парке ментами кишело, время же было горбачевско-антиалкогольное, но тот коньяк как-то распили...

А уже в поздних девяностых пересекся с белорусами в Варшаве на стипендиальных программах. Их тогда поляки щедро вводили для становления независимой журналистики в странах "постсоветского пространства", и белорусов там было больше всего, конечно, после украинцев, что и неудивительно. Из их уст слышалось и белорусское, может, не так часто, как хотелось, но все же... Вот только проблема была в том, что те белорусы, как правило, не хотели возвращаться назад, а искали пути, чтобы и после окончания программы остаться в Польше и многим это удавалось.

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Белорусов воюет на стороне Украины немало, стоит вспомнить полк имени Кастуся Калиновского. И все же вопрос остается: почему, например, у нас они становятся героями, а у себя дома их беззубые протесты лета 2020 против сфальсифицированных выборов завершились полным разгромом?

Совсем других белорусов я встретил зимой 2016-2017 под Авдеевкой среди бойцов нашего добровольческого подразделения, среди них и друга Ганса, Дмитрия Рубашевского. В некоторой степени он и стал прототипом Бреста в повести "В степи под Авдеевкой", которую я написал по своим военным впечатлениям. Мой Брест погиб, но я не думал, когда писал повесть, что такая же участь постигнет и Дмитрия... В апреле 2022-го он отдал свою жизнь за нашу свободу в бою с российскими оккупантами. Грустно и все... На самом деле, как известно, белорусов воюет на стороне Украины немало, стоит вспомнить только полк имени Кастуся Калиновского. И все же вопрос остается: почему, например, у нас они становятся героями, а у себя дома их беззубые протесты лета 2020 против сфальсифицированных выборов завершились полным разгромом? Неужели потому, что у них нет Западной Украины, а в их русифицированных городах недостаточно патриотической молодежи и модерной элиты? И Лукашенко за эти почти тридцать лет у власти вытоптал политическое поле уже как хотел?

Специально для Еспресо.

Об авторе: Александр Вильчинский, писатель, журналист. В 2016-2017 гг. был добровольцем и воевал рядовым бойцом в составе 1 отдельной штурмовой роты ГУК ПС.

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