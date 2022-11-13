"Боль дружественного народа – наша боль": Зеленский прокомментировал взрыв в Стамбуле
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнование народу Турции из-за взрыва в центре Стамбула, в результате которого погибли по меньшей мере 6 человек
Об этом глава государства написал в twitter.
"С глубокой печалью узнал о значительном количестве погибших и раненых при произошедшем в Стамбуле взрыве. Выражаю соболезнования близким погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым. Боль дружественного турецкого народа – наша боль", - выразил соболезнование Зеленский.
- В воскресенье, 13 ноября, в центре турецкого города Стамбул на пешеходной туристической улице Истикляль раздался взрыв. Сейчас известно о 6 погибших и 53 раненых. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что взрыв может быть террористическим актом.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.92
Покупка 39.92Продажа 40.64
-
EUR
Покупка 39.73Продажа 40.94
- Актуальное
- Важное