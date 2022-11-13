"Боль дружественного народа – наша боль": Зеленский прокомментировал взрыв в Стамбуле

Об этом глава государства написал в twitter.

"С глубокой печалью узнал о значительном количестве погибших и раненых при произошедшем в Стамбуле взрыве. Выражаю соболезнования близким погибших и желаю скорейшего выздоровления раненым. Боль дружественного турецкого народа – наша боль", - выразил соболезнование Зеленский.

В воскресенье, 13 ноября, в центре турецкого города Стамбул на пешеходной туристической улице Истикляль раздался взрыв. Сейчас известно о 6 погибших и 53 раненых. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что взрыв может быть террористическим актом.

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