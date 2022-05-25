Боксеру Беринчику собираются организовать бой за претендентский или чемпионский пояс
Александр Красюк, промоутер чемпиона WBO International в легком весе Дениса Беринчика, заверил, что хочет организовать для своего клиента бой за претендентский или чемпионский пояс
Об этом сообщает XSPORT.
По словам промоутера, Беринчик сейчас находится в Киеве.
"Он в Киеве, в Украине. Он работает, помогает ребятам, людям. Работает по зову сердца. Честно говоря, сейчас мы объективно понимаем, что бокс в Украине на период войны откладывается. Время идет, вернуться, если пройдет год-два, будет очень сложно, если не невозможно, поэтому важно сконцентрироваться на этом моменте и приложить максимальные усилия, чтобы дать Беринчику возможность боя. Я отрабатываю возможность таких переговоров", – сказал Красюк.
33-летний Денис Беринчик после начала полномасштабной российской агрессии вступил в ряды терробороны. Он является обладателем титула WBO International в легком весе (до 61,2 кг) и серебряным медалистом Олимпиады-2012.
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29 марта украинский боксер Денис Беринчик выразил благодарность всем, кто с оружием в руках защищает Родину.
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