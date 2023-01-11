Об этом сообщают на городском портале Кракова.

Боксерские перчатки мэр Киева подарил краковянам в благодарность за помощь, которую те предоставили украинцам за время полномасштабной войны. Президент города Яцек Майхровский убежден, что они "принесут удачу новому владельцу" и "помогут выиграть многие важные бои".

Финал Большого оркестра праздничной помощи состоится 29 января. За собранные средства благотворители планируют приобрести оборудование для краковских больниц, которое позволит быстро диагностировать инфекции и, соответственно, лучше лечить сепсис.

Финал Великого оркестра праздничной помощи - это общенациональное событие, организуемое одним из самых массовых благотворительных общественных движений в Польше. Ежегодно в нем принимает участие около 400 волонтеров и миллионы жертвователей по всей стране.

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