Боксерам из России и Белоруссии запретили участвовать в международных соревнованиях
Международная ассоциация бокса приняла решение отстранить Россию и Беларусь от турниров
Об этом сообщает официальный сайт МАБ .
Международная ассоциация бокса приняла решение отстранить не только российских и белорусских боксеров, но и официальных лиц, рефери и судей из этих стран.
Отмечается, что в ситуации, когда невозможно отстранить этих спортсменов за столь короткий срок, по организационным или юридическим причинам, им разрешается участвовать под нейтральным статусом.
Отменили все международные мероприятия, запланированные в России и Белоруссии в 2022 году. Руководство ассоциации предложило полную поддержку мерам, направленным на помощь украинским боксерам.
Президентом МАБ является россиянин Умар Кремлев.
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