Боксерам из России и Белоруссии запретили участвовать в международных соревнованиях

Об этом сообщает официальный сайт МАБ .



Международная ассоциация бокса приняла решение отстранить не только российских и белорусских боксеров, но и официальных лиц, рефери и судей из этих стран.



Отмечается, что в ситуации, когда невозможно отстранить этих спортсменов за столь короткий срок, по организационным или юридическим причинам, им разрешается участвовать под нейтральным статусом.



Отменили все международные мероприятия, запланированные в России и Белоруссии в 2022 году. Руководство ассоциации предложило полную поддержку мерам, направленным на помощь украинским боксерам.



Президентом МАБ является россиянин Умар Кремлев.