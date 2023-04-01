Боксера Заморила заставили убрать флаг Украины во время награждения на турнире в Литве
Сегодня, 1 апреля, украинец Даниил Заморило выиграл "золото" на международном турнире в Литве
Об этом сообщает Luckypunch.net.
В финале весовой категории 63,5 кг украинец Даниил Заморило победил казахстанца Султана Муссинова.
На награждение Заморило вышел с флагом Украины, однако через несколько секунд организаторы попросили боксера убрать флаг.
Организатором турнира была Федерация бокса Литвы.
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