Боксера Заморила заставили убрать флаг Украины во время награждения на турнире в Литве

Об этом сообщает Luckypunch.net.

В финале весовой категории 63,5 кг украинец Даниил Заморило победил казахстанца Султана Муссинова.

На награждение Заморило вышел с флагом Украины, однако через несколько секунд организаторы попросили боксера убрать флаг.

Организатором турнира была Федерация бокса Литвы.