Боксер Теофимо Лопес объявил о завершении карьеры
Теофимо Лопес (19-1, 13 KO), новоиспеченный чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе, заявил о завершении боксерской карьеры после победы над британцем Джошем Тейлором
Об этом Лопес написал своем инстаграме.
"Какое облегчение! Ушел на вершине. Спасибо боксу за потрясающую жизнь, которую он обеспечил для меня и всех, кого я люблю. Дважды самый выдающийся", – написал спортсмен.
Вчера, 10 июня, Лопес победил экс-абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Джоша Тейлора (Великобритания). По итогам 12 раундов все судьи предпочли Тео Лопеса: 115-113, 115-113, 117-111. Американец впервые завоевал пояс в первом среднем весе, ранее он был абсолютным чемпионом мира в легком весе.
Справка. Теофимо Андрес Лопес Ривера - американский профессиональный боксер, чемпион мира по версиям IBF (2019-2021), WBA (Super) (2020-2021), WBO (2020 - 2021), обладатель титула WBC Franchise (2020 - 202 чемпион мира по версии WBO (2023) в первом полусреднем весе. Родился в Нью-Йорке в семье выходцев из Гондураса.
Теофимо Лопес-младший начал заниматься боксом с 6-летнего возраста под руководством своего отца Теофимо Лопеса-старшего. В любительском боксе провел 170 поединков, из них около 150 завершил победу. В 2013 году завоевал золото на Национальном чемпионате "Серебряные перчатки". В том же году на Национальном молодежном чемпионате проиграл Гонсало Родригесу.
В 2016 году принял участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро под флагом Гондураса. По решению судей проиграл Софьяну Умиа из Франции со счетом 0-3. Лопес заключил соглашение с компанией Top Rank Promotions и провел 5 ноября дебютный бой.
Карьера Лопеса развивалась очень быстро. В 2017 году он провел 6 победных боев. В 2018 году уровень его оппозиции значительно вырос, но он преодолевал соперников удивительно легко.
12 мая 2018 года в андеркарде боя Василий Ломаченко – Хорхе Линарес Лопес нокаутировал крепкого бразильца Витора Джонса за 1:04 минуты. 14 июля 2018 года Лопес нокаутировал в 6 раунде другого бразильца Уильяма Сильву. 8 декабря завоевал второстепенные титулы, нокаутировав американца Мейсона Менарда уже на 44 секунде.
14 августа 2022 года Теофимо Лопес нокаутировал мексиканца Педро Кампу в своем дебютном поединке в первом полусреднем весе.
В декабре 2022 года американский боксер Теофимо Лопес побывал в нокдауне во время боя против испанца Сандора Мартина, но победил раздельным решением судей.
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