Об этом сообщает talkSPORT .

Энтони Джошуа пригласил в свой тренировочный лагерь, посвященный бою с Александром Усиком, 8 спарринг-партнеров. Среди боксеров есть бахрейнский боксер русского происхождения Данис Латыпов, он является этническим татарином.

На счету 31-летнего Латыпова есть одно профессиональное сражение. Этнический россиянин стал гражданином Бахрейна в 2019 году.

В том же году Латыпов проиграл украинцу Цотне Рогаве на турнире в Одессе.

Уроженец Башкортостана также принимал участие в Олимпиаде-2020, где уступил первый поединок.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в сверхтяжелом весе, которые он в сентябре 2021 года отобрал у Энтони Джошуа. 20 августа украинский и британец встретятся в Саудовской Аравии в реванше.

3 августа легендарный американский боксер Майк Тайсон заявил, что ради победы над украинцем Александром Усиком британцу Энтони Джошуа следует превратить поединок в драку.

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