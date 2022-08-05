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Боксер русского происхождения помогает Джошуа готовиться к бою с Усиком

5 августа, 2022 пятница
03:43
Спорт

Британец Энтони Джошуа благодаря спаррингам с бахрейнцем русского происхождения готовится к бою-реваншу с Александром Усиком

Об этом сообщает talkSPORT .

Энтони Джошуа пригласил в свой тренировочный лагерь, посвященный бою с Александром Усиком, 8 спарринг-партнеров. Среди боксеров есть бахрейнский боксер русского происхождения Данис Латыпов, он является этническим татарином.

На счету 31-летнего Латыпова есть одно профессиональное сражение. Этнический россиянин стал гражданином Бахрейна в 2019 году.

В том же году Латыпов проиграл украинцу Цотне Рогаве на турнире в Одессе.

Уроженец Башкортостана также принимал участие в Олимпиаде-2020, где уступил первый поединок.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в сверхтяжелом весе, которые он в сентябре 2021 года отобрал у Энтони Джошуа. 20 августа украинский и британец встретятся в Саудовской Аравии в реванше.

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Украина
Россия
Бокс
Энтони Джошуа
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