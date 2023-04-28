Боксер Кудряшов передаст российской армии часть гонорара за последний бой
Российский боксер Дмитрий Кудряшов заявил, что часть гонорара за бой с американцем Сэмом Шумейкером отдаст в поддержку воюющих против Украины террористических войск
Об этом сообщают российские СМИ.
"Я хотел бы поддержать команду Pravda и часть своего гонорара отдать нашим бойцам в поддержку СВО", - сказал Кудряшов после боя с американцем Сэмом Шумейкером.
37-летний российский боксер Дмитрий Кудряшов провел за свою карьеру 31 бой, 6 из них проиграл. Престижных титулов не выигрывал.
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