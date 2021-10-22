Боксер, который сразится за "наследство" Ломаченко, объяснил, почему считает Лопеса фальшивкой
Австралийский боксер Джордж Камбосос заявил, что поведение американца Теофимо Лопеса свидетельствует, что он не харизматичный боец, а фальшивка
Об этом сообщает Neos Kosmos.
По словам Камбососа, который 27 ноября сразится с Лопесом за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг), американец пытается казаться харизматичным, но не является таковым, ведь его заявления постоянно противоречат друг другу.
"Просто посмотрите на то, как Лопес ведет себя и что он говорит. Я считаю его очень ненастоящим. Сначала он говорит одно и пытается быть очень религиозным, а затем переписывает сценарий и говорит вещи, которые этому противоречат. Вся харизма Лопеса - это фейк. На пресс-конференции я заглянул ему в душу и точно увидел, из какого теста он сделан", - сказал Камбосос.
В октябре 2020 года Теофимо Лопес нанес поражение украинцу Василию Ломаченко в поединке за титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Бой Лопес - Камбосос состоится 27 ноября. Василий Ломаченко 11 декабря встретится с Ричардом Комми из Ганы.
- 21 ноября стало известно, что Теофимо Лопес будет защищать звание абсолютного чемпиона мира в поединке против Джорджа Камбососа 27 ноября.
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