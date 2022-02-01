Боксер, который "разорвал" Усика, предложил Джошуа помощь в подготовке к реваншу с украинцем
Латвийский боксер Майрис Бриедис предложил британцу Энтони Джошуа помощь в подготовке ко второму поединку против украинца Александра Усика
Об этом сообщает Ring Polska.
По словам Бриедиса, он знает, как победить Усика и готов помочь Джошуа в подготовке к реваншу.
"Если Эй Джей хочет победить, мне жаль, но ему нужна новая команда вокруг него. Он должен прийти ко мне в зал и тренироваться со мной, я покажу ему, как победить Усика", – сказал Бриедис.
Майрис Бриедис в 2018 году проиграл по очкам Александру Усику в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). По мнению многих экспертов, бой против латыша был самым сложным в карьере украинского боксера.
Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Весной предстоит встретиться в реванше с Энтони Джошуа.
- Американский промоутер Боб Арум заявил, что Александр Усик и Энтони Джошуа проведут реванш в июне 2022 года .
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