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Боксер, который "разорвал" Усика, предложил Джошуа помощь в подготовке к реваншу с украинцем

1 февраля, 2022 вторник
13:33
Спорт

Латвийский боксер Майрис Бриедис предложил британцу Энтони Джошуа помощь в подготовке ко второму поединку против украинца Александра Усика

Об этом сообщает Ring Polska.

По словам Бриедиса, он знает, как победить Усика и готов помочь Джошуа в подготовке к реваншу.

"Если Эй Джей хочет победить, мне жаль, но ему нужна новая команда вокруг него. Он должен прийти ко мне в зал и тренироваться со мной, я покажу ему, как победить Усика", – сказал Бриедис.

Майрис Бриедис в 2018 году проиграл по очкам Александру Усику в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе (до 90,7 кг). По мнению многих экспертов, бой против латыша был самым сложным в карьере украинского боксера.

Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Весной предстоит встретиться в реванше с Энтони Джошуа.

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Бокс
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