Боксер, который нокаутировал Джошуа, назвал причины поражения британца от Усика

Об этом сообщает vRINGe.com .

По словам бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе, поражение Джошуа от Усика его изрядно удивило.

"Думал, Джошуа отбоксирует с ним, как со мной в реванше. Но он стоял как вкопанный. В бою со мной он активно накручивал круги по рингу, а если получал, то сразу же хватал меня и клинчевал. То есть у него была стратегия на бой. А в бою с Усиком что-то пошло не так. С ума сойти, я думал, что Джошуа его побьет ", - сказал Руис, который сенсационно нокаутировал британца летом 2019-го, но уже в декабре того же года проиграл ему в реванше.

Он добавил, что причин неожиданного поражения Джошуа может быть сразу несколько.

"Стратегия была неверной. Допускаю, что была допущена недооценка. В бою он выглядел немного испуганным, пятился. Не удивлюсь, если ему было неудобно боксировать с левшой, реагировать на все эти движения Усика. Мне показалось, что оба могли отработать круче. Но в любом случае мои поздравления Александру ", - подытожил Руис. .

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 25 сентября, Александр Усик победил Энтони Джошуа и стал новым чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb