Боксер из России поддержал решение Ломаченко остаться защищать Украину

Об этом сообщает Fightnews .

По словам боксера из Чечни, ранее представлявшего промоутерскую компанию братьев Кличко K2 Promotions, он на месте Ломаченко поступил бы аналогично и остался со своим народом. В то же время, он поддержал Александра Усика, который покинул Украину ради подготовки к реваншу с британцем Энтони Джошуа.

"На месте Василия Ломаченко я тоже остался бы у себя дома, со своим народом. Я думаю, он принял правильное решение, и Усик тоже принял правильное решение. Каждая медаль имеет две стороны. Можно понять и Василия Ломаченко, и Александра Усика. Александр поступил очень правильно и Вася поступил очень правильно", - сказал Саламов.

Он добавил, что поддерживает связь со своими друзьями в Украине.

"Мои друзья из Украины пишут, на связи все. Я в Украине провел свое лучшее время. Я очень люблю Украину. Все мои друзья остались. Мы дружим, общаемся, мы на связи", - сказал 27-летний Саламов, который выступает в полутяжелом весе (до 79,4 кг) и был претендентом на титул чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации).

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