Боксер из России поддержал решение Ломаченко остаться защищать Украину
Российский боксер Умар Саламов поддержал решение Василия Ломаченко отказаться от боя за звание абсолютного чемпиона мира против австралийца Джорджа Камбососа и остаться защищать Украину
Об этом сообщает Fightnews .
По словам боксера из Чечни, ранее представлявшего промоутерскую компанию братьев Кличко K2 Promotions, он на месте Ломаченко поступил бы аналогично и остался со своим народом. В то же время, он поддержал Александра Усика, который покинул Украину ради подготовки к реваншу с британцем Энтони Джошуа.
"На месте Василия Ломаченко я тоже остался бы у себя дома, со своим народом. Я думаю, он принял правильное решение, и Усик тоже принял правильное решение. Каждая медаль имеет две стороны. Можно понять и Василия Ломаченко, и Александра Усика. Александр поступил очень правильно и Вася поступил очень правильно", - сказал Саламов.
Он добавил, что поддерживает связь со своими друзьями в Украине.
"Мои друзья из Украины пишут, на связи все. Я в Украине провел свое лучшее время. Я очень люблю Украину. Все мои друзья остались. Мы дружим, общаемся, мы на связи", - сказал 27-летний Саламов, который выступает в полутяжелом весе (до 79,4 кг) и был претендентом на титул чемпиона мира WBA (Всемирной боксерской ассоциации).
- Напомним, 20 марта Александр Усик и Василий Ломаченко получили разрешение покинуть Украину для проведения чемпионских боев.
- 22 марта Василий Ломаченко отказался покидать Украину ради поединка против Джорджа Камбососа.
- После этого Джордж Камбосос поддержал Василия Ломаченко , решившего остаться в Украине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.99
-
EUR
Покупка 32.11Продажа 33.14
- Актуальное
- Важное