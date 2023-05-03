Боксер Гвоздик: "Я действительно верил, что русские – наши братья"

Об этом сообщает " Трибуна " со ссылкой на Boxing News.

"Я действительно верил, что россияне – наши братья. Да, это все началось еще в 2014 году и продолжается. Я знаю, что это политические моменты, но в наши дни это больше, чем политика. Теперь между этими двумя нациями рознь. Я не знаю , что произойдет в будущем, но по крайней мере в ближайшие 50 лет будет вражда, потому что украинцы этого никогда не простят. Для россиян никогда не было проблемой приехать в Украину. Было много машин на российских номерах. И никто их не взрывал. А тут появились какие-то нацисты или националисты, где они? Что за дурня?" - сказал Александр Гвоздик.

Боксер также ответил на нарративы, что в Украине живут нацисты.

"Возможно, это политика, но это было сделано руками россиян на нашей территории. Они могут говорить что угодно, что они борются с нацистами. Где они видят нацистов? Я всю свою жизнь говорил по-русски. Я жил в Харькове и путешествовал по Украине, ездил в западные регионы, говорил по-русски, тогда в этих регионах большинство людей говорило... Сейчас, конечно, из-за этой ситуации, даже я пытаюсь говорить по-украински, хотя и не очень хорошо владею... Но я стараюсь... Раньше, если ты приезжал во Львов и обращался по-русски к человеку за прилавком, то тебе отвечали по-русски, даже если этот человек говорит по-украински", - говорит Гвоздик.

35-летний Александр Гвоздик владел титулом чемпиона мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в 2018-2019 годах. В октябре 2019 г. проиграл россиянину Артуру Бетербиеву в поединке за титулы WBC и IBF (Международной боксерской федерации). Летом 2020-го украинец объявил о завершении карьеры.

Гвоздик – бронзовый призер Олимпиады-2012. На профессиональном ринге он провел 19 поединков, в 18 одержал победы и потерпел 1 поражение.