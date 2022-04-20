Боксер Фьюри, который должен был сразиться с Усиком, объявил о завершении карьеры

Об этом сообщает Boxingnews 24 .



По словам Фьюри, ему больше нечего достигать. 23 апреля он проведет последний бой в своей карьере – против Диллиана Вайта.



"Мне больше нечего достигать. Я выиграл все пояса на свете, которые только можно выиграть. Я побил все рекорды. Никто в моей эпохе не получил пояса Ring Magazine, только я. И никто в моей эпохе никогда не был линейным чемпионом, только я. Я выиграл все пояса, которые можно выиграть в этом виде спорта, и я ухожу из него здоровым, целым и непобедимым... Нет, я не проведу бой с Энтони Джошуа, ведь у него уже были свои шансы. Было столько шансов на то, чтобы выйти на ринг и сразиться с цыганским королем, но он этого не сделал.У него был шанс, а теперь он исчез. Извините, но это все. никогда не увидите Великого Короля в действии. Так и есть", – сказал Тайсон Фьюри.



WBC обязала Фьюри провести против Уайта обязательную защиту. Сам чемпион хотел встретиться с Александром Усиком бой за звание абсолютного чемпиона мира.



Украинец является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Летом Усику предстоит встретиться в реванше с еще одним британцем - Энтони Джошуа.

22 февраля стало известно, что Тайсон Фьюри будет защищать титул чемпиона мира WBC 23 апреля в Лондоне в поединке против Диллиана Уайта.

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