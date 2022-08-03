Об этом сообщает промоутерская компания K2.

Украинец последний раз выходил на ринг в декабре 2021 года, когда победил россиянина Ису Чаниева. 34-летний Денис Беринчик после начала полномасштабной российской агрессии вступил в ряды теробороны. Он является обладателем титула WBO International в легком весе и серебряным медалистом Олимпиады-2012.

Денис Беринчик занимает в рейтинге WBO второе место. На первой позиции находится еще один украинец - Василий Ломаченко, бывший чемпион мира в легком весе.

22 октября Беринчик проведет сражение против француза Ивана Менди поединок за титул чемпиона Европы по версии EBU (Европейского боксерского союза) в легком весе (до 61.2 кг).

Поединок пройдет во французском городе Пон-Сент-Максанси.

25 мая промоутер Александр Красюк пообещал организовать для Дениса Беринчика бой за чемпионский пояс.

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