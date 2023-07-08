"Бок о бок": 15 регионов Украины объединились для восстановления Херсонщины
В рамках проекта "Бок о бок" 15 областей Украины объединились для восстановления 26 населенных пунктов Херсонщины, наиболее пострадавших от российской агрессии
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.
Отмечается, что работы по восстановлению уже начались. В частности, строители из Ровенской области отремонтировали 44 дома в селах Заградовка и Орлово: в них полностью или частично заменили окна и крыши. Кроме того, там восстановят Заградовский дом культуры и Орловский учебно-воспитательный комплекс. В Кочубеевской общине в капитальном ремонте нуждаются еще около 150 домов.
За восстановление сел Высокопольской общины отвечают Хмельницкая, Черкасская и Тернопольская области. В настоящее время отстроено 36 домов, на очереди - еще 888. 15 строительных бригад занимаются восстановлением Архангельского, Ивановки и Новопетровки.
Черновицкая и Днепропетровская ОВА планируют отремонтировать 178 домов в селах Заречное и Ольгино того же общества.
- 8 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил , что правительство уже распределило 23,7 млрд грн на восстановление Украины. Однако на местах освоение средств происходит очень медленно.
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