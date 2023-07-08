Об этом сообщает пресс-служба Херсонской ОВА.

Отмечается, что работы по восстановлению уже начались. В частности, строители из Ровенской области отремонтировали 44 дома в селах Заградовка и Орлово: в них полностью или частично заменили окна и крыши. Кроме того, там восстановят Заградовский дом культуры и Орловский учебно-воспитательный комплекс. В Кочубеевской общине в капитальном ремонте нуждаются еще около 150 домов.

За восстановление сел Высокопольской общины отвечают Хмельницкая, Черкасская и Тернопольская области. В настоящее время отстроено 36 домов, на очереди - еще 888. 15 строительных бригад занимаются восстановлением Архангельского, Ивановки и Новопетровки.

Черновицкая и Днепропетровская ОВА планируют отремонтировать 178 домов в селах Заречное и Ольгино того же общества.