Боится санкций: UniCredit отказался от покупки одного из крупнейших банков РФ
Итальянский банк UniCredit оставил планы покупки одного из крупнейших госбанков России "Открытие" из-за угрозы санкций России в случае полномасштабного вторжения в Украину
Об этом пишет издание Financial Times.
Отмечено, что UniCredit заинтересовался банком "Открытие" для повышения прибыли.
Исполнительный директор UniCredit Андреа Орсель сообщил, что, учитывая геополитические факторы, банк решил отказаться от таких планов.
Как известно, UniCredit является одним из европейских банков, чей капитал больше всего зависит от России. В четверг Европейский банк обратился к таким финучреждениям с просьбой подготовиться к возможным международным санкциям в случае, если РФ совершит полномасштабное вторжение в Украину.
- Напомним, что РФ еще не приняла решения о нападении на Украину, сказал глава германской разведки.
- У НАТО также нет уверенности, что в планах РФ есть новое вторжение в Украину.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.56
Покупка 28.56Продажа 28.92
-
EUR
Покупка 31.78Продажа 32.29
- Актуальное
- Важное