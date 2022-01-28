Боится санкций: UniCredit отказался от покупки одного из крупнейших банков РФ

Об этом пишет издание Financial Times.



Отмечено, что UniCredit заинтересовался банком "Открытие" для повышения прибыли.



Исполнительный директор UniCredit Андреа Орсель сообщил, что, учитывая геополитические факторы, банк решил отказаться от таких планов.



Как известно, UniCredit является одним из европейских банков, чей капитал больше всего зависит от России. В четверг Европейский банк обратился к таким финучреждениям с просьбой подготовиться к возможным международным санкциям в случае, если РФ совершит полномасштабное вторжение в Украину.

Напомним, что РФ еще не приняла решения о нападении на Украину, сказал глава германской разведки.

У НАТО также нет уверенности, что в планах РФ есть новое вторжение в Украину.

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