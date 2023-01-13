Бои за Соледарь продолжаются, - Генштаб ВСУ
По состоянию на вечер 13 января продолжаются бои за город Соледар в Донецкой области
Об этом сообщили в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.
"Продолжаются бои за Соледар", - отметили в сводке, информируя о ситуации на Бахмутском направлении на фронте.
Как добавили в Генштабе, на Бахмутском направлении 13 января россияне обстреляли населенные пункты Спирное, Белогоровку, Раздолевку, Яковлевку, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Клищиевку, Курдюмовку, Дружбу и Пивничное Донецкой области.
Полную сводку Генштаба за 13 января 2023 года читайте по этой ссылке
- В России заявили, что 12 января их войска якобы полностью захватили Соледар Донецкой области. Сергей Череватый, спикер Восточной группировки войск Вооруженных Сил, опроверг это заявление, однако отказался говорить о подробностях.
- До этого заявления россиян о захвате Соледара опровергали 11 января.
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