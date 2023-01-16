Заседание Ставки Верховного Главнокомандующего 16 января

Если говорить о ситуации на фронтах, то следует начать с того, что сегодня состоялось очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. По словам Владимира Зеленского, были обсуждены события на передовой: в первую очередь, на Донетчине и Юге Украины. Речь шла о возможных действиях агрессора в ближайшее время. Также обсуждалась разработка эффективных мер противодействия от новых ракетных атак противника на гражданскую инфраструктуру страны. Среди других вопросов говорилось об обеспечении ВСУ боеприпасами и подготовке командиров тактического звена. Все это крайне важно как для ведения текущих боевых действий, так и для подготовки резервов для нашей армии.

Бои за город Соледар

Отдельно хотелось бы проинформировать о Соледаре, на котором российская армия с начала года сосредоточила максимальные усилия. По словам спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, на вечер 16 января город не контролируется российскими войсками. Он добавил, что у украинской армии две задачи в районе Соледара. Во-первых, не дать врагу прорвать украинскую оборону и выйти на оперативный простор. Во-вторых, максимально нанести урон противнику, уничтожать их склады и технику, что позволит снижать их наступательный потенциал. Череватый подчеркнул, что украинские подразделения очень удачно выполняли подобные задачи на Донетчине.

Ситуация с Соледаром и Бахмутом похожа на бои за Северодонецк

Более подробно о ситуации на фронтах и чего ждать от противника в ближайшее время я поговорил с военным аналитиком, полковником запаса ВСУ Владиславом Селезневым.



По его мнению, нынешняя ситуация с Бахмутом и Соледаром схожа с Лисичанском и Северодонецком. Поскольку россияне несут колоссальные потери, пытаясь захватить эти города. В ситуации с Северодонецком наши войска достаточно успешно удерживали оборону города, нанося противнику максимальные потери. К тому же аналитик отметил, что под Соледаром Россия теряет не только наемников из ЧВК Вагнера, но и элитарные войска. В частности, десантников и спецназовцев. Селезнев подчеркнул, что такие потери российской армии обусловлены боями в городской застройке и штурмовать город всегда очень тяжело. Селезнев также отметил, что ситуация под Соледаром может измениться полностью в пользу ВСУ, если наши подразделения смогут получить подкрепление в артиллерии, тяжелом вооружении и достаточном количестве боеприпасов.



Карта боевых действий под городом Соледар

Россия не сможет перехватить инициативу на поле боя

Военный аналитик Владислав Селезнев считает, что российской армии будет тяжело перехватить инициативу на поле боя. Поскольку самой большой проблемой для путинских войск является недостаточное количество бронетехники для активных наступательных действий. С другой стороны, по словам аналитика, у России нет проблем с личным составом. Сейчас уже завершается программа боевой настройки на уровне батальонов в РФ. То есть в ближайшее время личный состав будет готов к выполнению задач путинского режима. Что касается бронетехники, то здесь ситуация совсем иная. Селезнев отметил, что состояние российской бронетехники можно оценить по образцам, которые они отправляют в Беларусь. В частности, большинство единиц этой техники сразу отправляется на ремонт из-за их неудовлетворительного состояния.

Угрозы с территории Беларуси

Полковник запаса ВСУ Владислав Селезнев убежден, что не следует недооценивать угрозы с территории Беларуси. Поскольку расстояние от границы с Беларусью до Киева составляет всего 200 км. И в начале вторжения РФ очень активно использовали территорию Беларуси для военных действий и ракетных ударов. Однако, как отметил Селезнев, очень актуальна информация от спикера Воздушных сил Украины Юрия Игната. Он четко подчеркнул, что о высадке российского воздушного десанта в Киеве не может быть и речи. Поскольку ни один российский самолет не сможет спокойно пересечь воздушное пространство Украины. Что касается ракетных атак с территории Беларуси, то такой риск существует с начала российско-украинской войны.

Германия может передать Украине боевые самолеты Tornado

По мнению экс-главы ГП "Антонов" Александра Лося в информации, а точнее, предложения от экс-посла в Германии Андрея Мельника, который предложил Шольцу передать Украине многоцелевые боевые самолеты Tornado, хорошо все. Поскольку в этом предложении прослеживается хорошая работа дипломатов и разведывательных служб. Речь идет о 93 многоцелевых боевых самолетах, которые готовятся снять с вооружения в Германии. К тому же Лось подчеркнул: просьба Мельника прозвучала на перспективу. Украина не требует немедленного оказания военной помощи, а только ищет варианты развития и масштабирования этой помощи. По мнению Лося, передача этих самолетов вполне реальна. Все понимают, в том числе и в Германии, что передача Берлину американских истребителей 5 поколения F-35 не произойдет в ближайшее время. Поэтому сейчас и рассматриваются варианты о том, что снимаемые с боевого дежурства самолеты могли бы передать Украине для борьбы против РФ.



Многоцелевой боевой самолет Panavia Tornado ВВС Германии.

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