Бои за Лисичанский НПЗ – это борьба за контроль трассы Лисичанск – Бахмут, – глава ВА Северодонецкого района Власенко

Об этом он сообщил в эфире Еспресо.



"В Лисичанске ситуация на сегодняшний день критическая. Россияне штурмуют со всех сторон город, и с Белой Горы, и с Малорязанцева. Идут ужасные бои на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Обстреливают со стороны Рубежного, Северодонецка и в направлении Новодружеска, Приволья. Ситуация очень сложная, много раненых и погибших среди гражданских людей. Таких обстрелов еще не было", - отметил глава ВА Северодонецкого района.



Роман Власенко отметил, что территория Лисичанского НПЗ важна с тактической точки зрения: во-первых, это плацдарм для наступления еще с одной стороны на Лисичанск, а во-вторых – фактический контроль трассы Лисичанск – Бахмут.



"НПЗ расположен на этой дороге, пару километров трассы находятся на территории завода. Потому это и является важным стратегическим плацдармом для дальнейших действий россиян и для нашей обороны. Ведутся штурмовые действия в районе НПЗ и за поселком Берестово, которое на границе Луганщины и Донетчины, для того чтобы взять под контроль трассу, соединяющую Бахмут и Лисичанск. На подступах к Лисичанску идут артиллерийские обстрелы", - рассказал Власенко



Власенко добавил, что по трассе Бахмут – Лисичанск движение невозможно, но можно воспользоваться направлением через Сиверск.

29 июня Институт исследования войны отметил , что ВСУ нанесли оккупантам большие потери в Северодонецке и могут применить похожую тактику в Лисичанске.

Также в этот день глава Луганской ОВА Сергей Гайдай информировал, что оккупанты бросили на Лисичанск две батальонно-тактические группы тяжелой техники.

30 июня Генштаб ВСУ передавал , что россияне штурмуют район Лисичанского нефтеперерабатывающего завода и наступают вблизи Верхнекаменки.

1 июля Генштаб ВСУ сообщил , что враг сосредоточился на окружении ВСУ в районе Лисичанска.

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