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Бои за Лисичанск еще продолжаются, - глава Северодонецкого РВА Власенко

3 июля, 2022 воскресенье
18:15
война с Россией

Глава Северодонецкой РВА Роман Власенко сообщил, что ВСУ держат коридор для отхода из Лисичанска, если будет необходимо

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Наша главная цель - победа. Все, что происходит на фронте, имеет только военный смысл. Если стоит вопрос, оставить Северодонецк и спасти 3–5 тыс. ребят, - надо делать. То же сейчас происходит в Лисичанске. Бои за город еще продолжаются, бои в Луганской области продолжаются. ВСУ держат коридор для выхода из Лисичанска, если будет необходимо. В Лисичанске бои, Приволье наше, часть сельской местности Лисичанской громады - под нашим контролем. Бои продолжаются в районе нефтеперерабатывающего завода, со стороны Приволья, со стороны Северского Донца", - рассказал Власенко.

Также глава Северодонецкой РВА добавил, что ключевой проблемой для ВСУ стал прорыв Тошковки в Луганской области.

"Если бы этого прорыва не было, - ситуацию можно было бы удержать. Прорыв в Тошковке заставил отойти наших ребят из Горского и Золотого - это ускорило наступление на Лисичанск. Под угрозой оказалась вся группировка Лисичанск - Северодонецк, поэтому украинское командование решило выходить из Северодонецка", –  объяснил Власенко.

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