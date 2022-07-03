Бои за Лисичанск еще продолжаются, - глава Северодонецкого РВА Власенко
Глава Северодонецкой РВА Роман Власенко сообщил, что ВСУ держат коридор для отхода из Лисичанска, если будет необходимо
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Наша главная цель - победа. Все, что происходит на фронте, имеет только военный смысл. Если стоит вопрос, оставить Северодонецк и спасти 3–5 тыс. ребят, - надо делать. То же сейчас происходит в Лисичанске. Бои за город еще продолжаются, бои в Луганской области продолжаются. ВСУ держат коридор для выхода из Лисичанска, если будет необходимо. В Лисичанске бои, Приволье наше, часть сельской местности Лисичанской громады - под нашим контролем. Бои продолжаются в районе нефтеперерабатывающего завода, со стороны Приволья, со стороны Северского Донца", - рассказал Власенко.
Также глава Северодонецкой РВА добавил, что ключевой проблемой для ВСУ стал прорыв Тошковки в Луганской области.
"Если бы этого прорыва не было, - ситуацию можно было бы удержать. Прорыв в Тошковке заставил отойти наших ребят из Горского и Золотого - это ускорило наступление на Лисичанск. Под угрозой оказалась вся группировка Лисичанск - Северодонецк, поэтому украинское командование решило выходить из Северодонецка", – объяснил Власенко.
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