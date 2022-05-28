Бои за Лиман в Донецкой области продолжаются, - Маляр

Об этом она заявила в эфире телемарафона, передает РБК-Украина.

"Однозначно можно сказать, что ситуация действительно непростая. Противник сильный, но и ВСУ тоже сильны, поэтому идут упорные бои", - отметила Маляр.

Кроме того, замминистра воздержалась от оценки важности захвата города для российских сил.

"Может быть определенная выгодная географическая позиция или выгодный железнодорожный узел в случае Лимана, но нужно еще понимать, что должны быть пути доставки провианта, горюче-смазочных материалов, отлаженная логистика, соответствующее морально-психологическое состояние российского войска, с которым сейчас проблемы", - подытожила она.

В разведке Великобритании считают, что в случае установления полного контроля над городом Лиман в Донецкой области россияне получат стратегическое преимущество в следующей фазе битвы за Донбасс.