Бои за Лиман в Донецкой области продолжаются, - Маляр
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что город Лиман Донецкой области не захвачен российской армией
Об этом она заявила в эфире телемарафона, передает РБК-Украина.
"Однозначно можно сказать, что ситуация действительно непростая. Противник сильный, но и ВСУ тоже сильны, поэтому идут упорные бои", - отметила Маляр.
Кроме того, замминистра воздержалась от оценки важности захвата города для российских сил.
"Может быть определенная выгодная географическая позиция или выгодный железнодорожный узел в случае Лимана, но нужно еще понимать, что должны быть пути доставки провианта, горюче-смазочных материалов, отлаженная логистика, соответствующее морально-психологическое состояние российского войска, с которым сейчас проблемы", - подытожила она.
- В разведке Великобритании считают, что в случае установления полного контроля над городом Лиман в Донецкой области россияне получат стратегическое преимущество в следующей фазе битвы за Донбасс.
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