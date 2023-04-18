Бои за Бахмут переместились в центр города
В Бахмуте Донецкой области боевые действия переместились в центр города. Украинские пограничники рассказали, что тактика россиян по поводу захвата города несколько изменилась и показали видео уличных боев
Об этом сообщает ГПСУ.
"Бои за Бахмут переместились в центральную часть города. Кое-где окупантов и украинских защитников разделяют считанные метры", - говорится в сообщении пограничников.
По данным бойцов, никаких признаков снарядного голода, о котором ранее заявляли в ЧВК Вагнера, здесь не замечено. В то же время отмечают изменения среди личного состава врага.
Пограничники также рассказали о том, как изменилась тактика врага на Бахмутском направлении.
"Заходит группа - 5, до 10 человек. Разведывают ситуацию, ведут по тебе огонь с той целью, чтобы ты открыл по ним ответный огонь, чтобы они обнаружили твою огневую точку. Очень много дронов - они три дня могут подкрадываться, вести огонь, хаотично, чтобы спровоцировать тебя на ответ", - рассказали в ГНСУ.
Приблизительно на третий день после обнаружения таких огневых точек может произойти штурм - враг уже большими группами заходит с флангов и пытается запереть кольцо вокруг огневой позиции Сил обороны.
- Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что во всех районах, кроме Бахмута и Авдеевки, Россия перешла к стратегической оборонной операции, чтобы удержать захваченные территории.
- Силы обороны Украины продолжают уничтожать вагнеровцев и так называемые элитные войска России, которые отправили на усиление фронта в Бахмуте Донецкой области.
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