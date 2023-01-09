Учения военной авиации в Беларуси с 16 января по 1 февраля

Сейчас Российская Федерация разворачивает свою военную авиацию в Беларуси. В министерстве обороны Беларуси сообщили , что развертывание авиационных сил РФ будет проходить в рамках совместных учений, которые начнутся 16 января. Также отмечается, что будут привлечены все белорусские аэродромы, однако количество техники, которую РФ должно перебросить в Беларусь, не указывается. Также в Беларуси продолжаются наземные военные учения и продолжается опрокидывание российских мобилизованных в эту страну. Наш Генштаб продолжает утверждать, что признаков формирования ударной силы российскими войсками пока нет, однако наши ВСУ готовы к любым неожиданностям противника.

Военные аэродромы Беларуси в зоне поражения артиллерии ВСУ

В ситуации, складывающейся на территории Беларуси, очень важны детали. Именно поэтому попытаемся проанализировать текущую ситуацию и угрозы с территории Беларуси с руководителем "Белого легиона" Сергеем Бульбой.



По словам Сергея Бульбы, во время авиационных учений в Беларуси россияне будут использовать аэродромы "Лунинец" и "Зябровка" как основные. Потому неожиданности от этого не должно быть. Поскольку именно эти аэродромы они активно используются с начала вторжения на территорию Украины. Расстояние от военного аэродрома "Зябровка" до границы с Украиной составляет 30 км, а от "Лунинец" более 40 км. Белорусский общественный деятель подчеркнул, что эти аэропорты являются превосходной целью для украинских РСЗО "Himars", а также для ствольной артиллерии. Ведь расстояние очень мало. Бульба рассказал, что на военной авиабазе в Мачулищах постоянно наблюдается активность российской авиации. В частности, вертолетов и самолетов.



Российский истребитель-перехватчик дальнего действия Миг-31

Россия может использовать системы С-300 для провокаций с территории Беларуси

Сергей Бульба считает, что к информации о размещении на аэродроме "Зябровка" комплексов ПВО С-300 нужно относиться неоднозначно. Поскольку эти комплексы имеют разную модификацию и РФ вывозила с территории Беларуси системы, которые могут достигать цели на расстоянии 300 км. Поэтому, по его словам, даже если РФ и перебросит для провокаций системы С-300, то это будут модификации, которые могут поражать цель на расстоянии не более 70 км. Системы С-300 дальностью 300 км, по информации Бульбы, были опрокинуты ближе к Минску. А ведь запас ракет к этим комплексам заканчивается. Еще летом в совместном заявлении белорусских и российских властей было заявлено, что на территорию Беларуси были переброшены системы С-300, С-400 и Искандер. Однако точное количество этих систем ПВО на территории Беларуси неизвестно.

Российская армия бросает на захват Бахмута огромные силы

По мнению военного историка Романа Пономаренко, бои за Бахмут больше схожи с Верденской битвой. Тогда германские войска более 10 месяцев штурмовали французский фронт. Немецкая армия понесла поражение и колоссальные потери. По словам Пономаренко, это именно сейчас наблюдается вблизи Бахмута. Бои за город продолжаются более 6 месяцев. Российская армия привлекла для захвата Бахмута огромные силы, однако к этому времени успеха нет. За этот период город потерял стратегическое значение для россиян , которое оно имело еще летом. Поэтому, по мнению историка, даже захватив город Бахмут, хорошего результата для россиян это не составит. Поскольку украинский фронт не развалится и бои будут продолжаться.



Бои на Востоке Украины по состоянию на начало января

Объявление мобилизации в РФ

Роман Пономаренко убежден, что российское командование делает выводы и меняет тактику в войне против Украины. В первую очередь, это касается мобилизации. Ведь во время первой волны мобилизации военные были бросить на фронт без всякой подготовки и это никак не помогло изменить ситуацию на фронте. В России продолжается мобилизация. Историк считает, что она в России будет продолжаться постоянно и нужно готовиться к тому, что готовить мобилизованных будут лучше. Их не будут сразу направлять на переднюю линию фронта, а будут серьезнее готовить к боям против украинской армии.

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